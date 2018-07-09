Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Тульской области

ТУЛА, 9 июля. / ТАСС /. Три человека погибли и один пострадал в понедельник в результате столкновения большегруза Volvo и легковой машины ВАЗ-2115 на автодороге «Тула — Белев» в Ленинском районе Тулы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. "На данный момент известно, что погиби три человека — водитель и два пассажира ВАЗ-2115, водитель Volvo пострадал", — сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла около 02:00 мск в районе деревни Хопилово. «К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС ГИБДД и скорая медицинская помощь», — сказали в пресс-службе, добавив, что в результате ДТП легковая машина загорелась. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.