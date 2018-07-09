В Самарской области более полутонны говядины отправили на утилизацию из-за отсутствия печати 

Перевозчик мяса не смог подтвердить качество и безопасность продукции
Сотрудники ФСБ, полиции и Россельхознадзора задержали партию подозрительной продукции. В задержанной на посту ДПС машине они нашли две туши говядины без клейм.
— Вес мяса составил 554 килограмма. Помимо того, что ни на одной из туш не было клейма, водитель автомобиля не смог предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, — рассказали представители регионального управления Россельхознадзора.
По их словам, всю партию мяса направили на утилизацию. Она стала уже третьей за последний месяц. В конце июня работники Россельхознадзора уничтожили 300 кг рыбы и 1216 кг говядины.