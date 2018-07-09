Современные автомобили усыпляют водителей за 15 минут

Из-за вибраций в автомобиле с работающим двигателем водителя начинает клонить в сон всего за 15 минут. Это существенно увеличивает риск ДТП через полчаса после начала управления транспортным средством. Ученые пришли к выводу о том, что автомобильные вибрации вызывают у водителей сонливость всего за 15 минут с момента включения двигателя. Они самым серьезным образом увеличивают риск ДТП в течение получаса после начала управления автомобилем. Эта невеселая перспектива угрожает даже хорошо отдохнувшим накануне водителям, поскольку мягкие вибрации автомобиля способны погрузить в сон почти любого человека. Свои выводы ученые из Австралии провели только в условиях симулятора автотрассы, поэтому пока не очень понятно, оказывает ли гораздо менее гладкая дорога пробуждающий или усыпляющий эффект. Россия входит в число мировых лидеров по количеству смертей от ДТП, и особенно много в этих авариях погибает детей и подростков. Поэтому крайне важно разобраться, какие причины стоят за столь опасным явлением. Статистика показывает, что сонливость водителя входит в число основных причин. Если человек устает, то для засыпания ему достаточно тех вибраций, которые возникают в автомобиле. Эксперименты показали, что вибрации с низкой частотой плавно усиливают сонливость даже среди здоровых и хорошо выспавшихся водителей. В этой связи авторы эксперимента призывают производителей автомобилей разработать особые меры предосторожности. Речь идёт о создании механизмов в автомобильных сиденьях, которые будут способны прерывать процесс засыпания водителя с помощью каких-либо опций. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)