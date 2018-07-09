Чаще всего на железной дороге гибнут в Тверской области

С января по июнь 2018 года на Октябрьской магистрали в результате нарушения правил перехода через железнодорожные пути получили травмы 99 человек, 7 из которых несовершеннолетние. 73 человек получили смертельные травмы, в том числе 5 детей. Наибольшее количество таких случаев зарегистрировано в Тверской (4 человека), Ленинградской (3 человека) областях и Республике Карелия (3 человека). Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В прошлом году за аналогичный период получили травмы 110 граждан, 80 из них погибли. На фоне общего снижения уровня травматизма на железной дороге статистика июня вызывает опасение: из-за пренебрежения правилами личной безопасности травмы получили 18 человек, 15 из них погибли, в том числе 3 несовершеннолетних. В то время как в июне 2017 года пострадало 14 человек, из которых 9 погибло.