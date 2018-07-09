СМИ: в Орске с долгостроя на ОЗТП упала девушка

По информации журналистов, пострадавшая 2000 года рождения упала с 4 этажа недостроенного здания. Ее госпитализировали врачи «скорой» в больницу, состоянии орчанки оценивается как тяжелое. Причины происшествия предстоит выяснять правоохранителям.