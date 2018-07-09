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СМИ: в Орске с долгостроя на ОЗТП упала девушка
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СМИ: в Орске с долгостроя на ОЗТП упала девушка 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
По информации журналистов, пострадавшая 2000 года рождения упала с 4 этажа недостроенного здания. Ее госпитализировали врачи «скорой» в больницу, состоянии орчанки оценивается как тяжелое.
Причины происшествия предстоит выяснять правоохранителям.
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