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В Екатеринбурге пострадавшему в ДТП понадобился стоматолог
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В Екатеринбурге пострадавшему в ДТП понадобился стоматолог 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня ночью на Уралмаше, на перекрестке улиц Бакинских комиссаров и Победы, произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Как пишет подписчик группы Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург», который и стал очевидцем инцидента, автомобиль врезался в дорожное ограждение. Причем пьяный мужчина ехал не один — вместе с ним был пассажир, которому не повезло больше всего: в аварии он потерял зубы.
Один из комментаторов поста верно подметил: «Уххх кто-то прилетел на зубы, а это будет стоить дороже чем эта машина».
Напомним, на прошлой неделе в другом районе Екатеринбурга произошло «нашумевшее» ДТП с нетрезвой автомобилисткой: женщина на «Лексусе» «собрала» на своем пути другую иномарку, забор и три деревца. После этого, как рассказывали свидетели, когда автоледи задержали сотрудники ДПС, она не переставала пить водку прямо из горла бутылки.
Фото: pixabay.com, «Инцидент. Екатеринбург»
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