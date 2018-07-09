В Екатеринбурге пострадавшему в ДТП понадобился стоматолог

Сегодня ночью на Уралмаше, на перекрестке улиц Бакинских комиссаров и Победы, произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Как пишет подписчик группы Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург», который и стал очевидцем инцидента, автомобиль врезался в дорожное ограждение. Причем пьяный мужчина ехал не один — вместе с ним был пассажир, которому не повезло больше всего: в аварии он потерял зубы.

Один из комментаторов поста верно подметил: «Уххх кто-то прилетел на зубы, а это будет стоить дороже чем эта машина».

Напомним, на прошлой неделе в другом районе Екатеринбурга произошло «нашумевшее» ДТП с нетрезвой автомобилисткой: женщина на « Лексусе » «собрала» на своем пути другую иномарку, забор и три деревца. После этого, как рассказывали свидетели, когда автоледи задержали сотрудники ДПС , она не переставала пить водку прямо из горла бутылки.

Фото: pixabay.com, «Инцидент. Екатеринбург»