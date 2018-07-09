Ещё
Спасатели помогли женщине с переломом ноги в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спасатели помогли женщине с переломом ноги в Сочи 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Спасатели Южного регионального поисково‐спасательного отряда МЧС оказали помощь женщине с переломом ноги в Краснодарском крае. Пострадавшая повредила конечность и не могла идти. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
7 июля 40-летняя жительница Московской области гуляла в горно-лесистой местности. Она шла от башни Ахун к Агурским водопадам. На спуске женщина травмировалась — поскользнулась на мокрой после дождя тропе.
В 10:50 она обратилась за помощью к дежурному. На место приехали спасатели. Профессионалы нашли туристку на тропе в районе Агурской пещеры. Специалисты оказали ей первую медицинскую помощь. Они наложили на ногу шину и донесли пострадавшую на носилках до машины скорой помощи.
360tv.ru: последние новости
Авария с участием трактора покалечила российских туристов в Турции Два человека погибли в аварии под Орлом Вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД. Фото
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение