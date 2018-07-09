Спасатели помогли женщине с переломом ноги в Сочи

Спасатели Южного регионального поисково‐спасательного отряда МЧС оказали помощь женщине с переломом ноги в Краснодарском крае. Пострадавшая повредила конечность и не могла идти. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

7 июля 40-летняя жительница Московской области гуляла в горно-лесистой местности. Она шла от башни Ахун к Агурским водопадам. На спуске женщина травмировалась — поскользнулась на мокрой после дождя тропе.

В 10:50 она обратилась за помощью к дежурному. На место приехали спасатели. Профессионалы нашли туристку на тропе в районе Агурской пещеры. Специалисты оказали ей первую медицинскую помощь. Они наложили на ногу шину и донесли пострадавшую на носилках до машины скорой помощи.