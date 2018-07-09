Водитель «Шкоды» сбил знак и врезался в дерево в Гатчинском районе 

Минувшей ночью в Гатчинском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП.
По данным экстренных служб, авария произошла около четырёх часов ночи 9 июля на 14 километре дороги Сиверский — Дружная Горка — Куровицы. Водитель иномарки "Шкода Рапид" потерял управление автомобилем. В результате он сначала сбил дорожный знак, а после врезался в дерево.
В результате ДТП были госпитализированы трое пассажиров. Двое отправились в больницу в тяжелом состоянии. Виновник аварии с места происшествия скрылся.
По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, иномарка зарегистрирована на 43-летнего жителя Санкт-Петербурга.