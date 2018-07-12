В Калининграде женщину судят за ложный донос об изнасиловании

В Калининграде будут судить женщину, которая хотела отомстить случайному знакомому и обвинила его в изнасиловании. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

Конфликт между 31-летней женщиной и ее новоявленным другом произошел в апреле этого года, когда парочка распивала спиртные напитки. Произошла ссора, мужчина несколько раз ударил женщину. Желая отомстить обидчику, она написала в полицию заявление об изнасиловании. Но после проверки выяснилось, что никакого насилия не было, уголовное дело против мужчины возбуждать не стали.

После опровержения следствием ее доводов, женщина призналась, что оговорила своего знакомого. Уголовное дело против нее все равно возбудили. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.