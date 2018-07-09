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В Румынии перевернулся автобус с белорусскими детьми
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В Румынии перевернулся автобус с белорусскими детьми 

Газета.Ru 4 часа назад
Автобус с гражданами Белоруссии, большинство из которых дети, перевернулся на территории Румынии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский МИД.
Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз рассказал, что 19 пассажирам автобуса, включая 17 детей, потребовалась медицинская помощь. Он подчеркнул, что их здоровью ничего не угрожает.
Инцидент произошел вечером 8 июля на трассе неподалеку от города Сучава. По данным агентства, в автобусе находились 43 ребенка, а также сопровождающие лица и водители. Дети ехали на отдых в Болгарию.
Ранее сообщалось, что в ДТП на Украине пострадали граждане Белоруссии.
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