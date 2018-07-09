В Румынии перевернулся автобус с белорусскими детьми

Автобус с гражданами Белоруссии, большинство из которых дети, перевернулся на территории Румынии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский МИД

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз рассказал, что 19 пассажирам автобуса, включая 17 детей, потребовалась медицинская помощь. Он подчеркнул, что их здоровью ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером 8 июля на трассе неподалеку от города Сучава. По данным агентства, в автобусе находились 43 ребенка, а также сопровождающие лица и водители. Дети ехали на отдых в Болгарию.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Украине пострадали граждане Белоруссии.