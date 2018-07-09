Улетел в кювет

Сегодня утром на 12-м километре автодороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, «вылетел» в кювет и врезался в дерево.

На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД , «скорой» помощи, спасатели. В результате аварии пострадали два человека — водитель 1990 года рождения и его 38-летний пассажир. С различными травмами они доставлены в больницу Гусь-Хрустального.

В тревожном ведомстве отметили, что спасателям пришлось применять специальный инструмент для деблокировки пострадавших.