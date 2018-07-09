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Улетел в кювет
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Улетел в кювет 

ТВ-МИГ 5 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Сегодня утром на 12-м километре автодороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, «вылетел» в кювет и врезался в дерево.
На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, «скорой» помощи, спасатели. В результате аварии пострадали два человека — водитель 1990 года рождения и его 38-летний пассажир. С различными травмами они доставлены в больницу Гусь-Хрустального.
В тревожном ведомстве отметили, что спасателям пришлось применять специальный инструмент для деблокировки пострадавших.
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