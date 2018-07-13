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Сотрудники рязанской ГИБДД и педагоги напомнили касимовским детям основы дорожной безопасности
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Сотрудники рязанской ГИБДД и педагоги напомнили касимовским детям основы дорожной безопасности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Фото: Наш район Котловка
Сотрудники рязанской Госавтоинспекции и проекта «Лаборатория безопасности» провели в Касимовском районе профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.
В регионе продолжается совместная деятельность сотрудников ГИБДД и педагогов проекта «Лаборатория безопасности». В этот раз знания по дорожной безопасности получили дети, отдыхающие в Касимовском районе.
В начале гости из Рязани посетили районный центр дополнительного образования, расположенный в рабочем поселке Гусь Железный. Для детей подготовили познавательно-развлекательную программу, направленную на изучение и повторение основ безопасности на дороге.
Воспитанники центра продемонстрировали хорошие знания правил дорожного движения, а также рассказали подготовленные стихотворения на эту тему. Дети активно принимали участие в обсуждении правил дорожного движения и верно отвечали на задаваемые полицейскими вопросы о безопасности дорожного движения.
Затем яркий автомобиль «Лаборатории безопасности» переместился в детский оздоровительно-образовательный центр «Ласточка». Завидев у ворот оранжевый специализированный автобус, дети с радостью побежали его встречать. Вниманию детей были представлены интересные профилактические занятия, связанные с дорожной безопасностью.
Сотрудники дорожной полиции и педагоги проекта «Лаборатория безопасности» надеются, что «День дорожной безопасности» оставил у ребят массу положительных впечатлений и эмоций, а главное — напомнил основы безопасного поведения на дороге.
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