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В Псковской области продолжается акция ГИБДД «Безопасное лето»
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В Псковской области продолжается акция ГИБДД «Безопасное лето» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Фото: Наш район Котловка
В период летних каникул дети не только отдыхают в школьных лагерях, но и под руководством дорожных полицейских активно повторяют Правила дорожного движения. Сотрудники МО МВД России «Себежский» посетили детский школьный лагерь в районном культурном центре города Пустошки, где было проведено профилактическое мероприятие «Безопасное лето».
Учащиеся и воспитанники детских садов подготовили для стражей порядка интересные выступления по проблемам дорожной безопасности. Звучали стихотворения и песни, загадки о дорожных знаках, демонстрировались обучающие сценки о работе светофора. Дети выступили в роли различных участников дорожного движения — водителей, пешеходов, пассажиров. В ходе игровой развлекательной программы ребята изучили значения сигналов светофора и регулировщика.
Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они вспомнили основные правила безопасного поведения в городе и за его пределами. Сотрудник ГИБДД О. Королева напомнила подопечным о важности детских удерживающих устройств и о том, что каждый водитель и пассажир должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Она также пояснила, что безопасность детей на дороге в значительной степени зависит от ответственного поведения родителей, от того внимания, которое уделяется в семье формированию у ребенка навыков безопасного поведения.
Подобные мероприятия помогают детям в игровой форме освоить требования Правил дорожного движения и побуждают взрослых серьезно задуматься о том, насколько важен их личный пример для юного поколения.
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