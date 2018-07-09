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Пожилой водитель с пассажиром погибли в ДТП в Богородском районе
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Пожилой водитель с пассажиром погибли в ДТП в Богородском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Авария произошла на трассе Нижний Новгород-Касимов в Богородском районе вечером 7 июля — об этом сообщается в сюжете телекомпании «Волга».
По словам очевидцев, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, совершая обгон, и столкнулся с "Шевроле". В результате столкновения 61-летний водитель «Шевроле» и 60-летняя пассажирка погибли на месте.
Хозяин «Мазды» и его спутница получили травмы разной степени тяжести. Девушка была госпитализирована.
Подробности ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что 32-летнему нижегородцу грозит срок за «пьяное» ДТП со смертельным исходом.
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