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В Воронеже нашли парня, упавшего в реку с железнодорожного моста после удара током
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В Воронеже нашли парня, упавшего в реку с железнодорожного моста после удара током 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На месте ЧП работают следователи. Водолазы нашли тело парня, упавшего в реку с железнодорожного моста после удара током. Об этом сообщил руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук на планёрке в мэрии в понедельник, 9 июля. Инцидент случился в микрорайоне Боровое вечером 8 июля. По словам очевидцев, молодой человек залез на вершину моста, чтобы эффектно спрыгнуть в реку. Но парня ударило током, из-за чего он сорвался вниз. Водолазы городской службы спасения нашли тело горожанина в Усманке только днём 9 июля. На месте ЧП работают следователи, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Екатерина Трещикова
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