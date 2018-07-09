Ещё
«Не фартануло при развороте»: фура перекрыла дорогу под Северодвинском
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Не фартануло при развороте»: фура перекрыла дорогу под Северодвинском 

29.ru 4 часа назад
Фото: 29.ru
Небольшое ЧП произошло на дороге в деревне Таборы под Северодвинском. Вчера вечером там не смогла развернуться фура, которая теперь перекрывает дорогу, по которой часто ходят рейсовые автобусы, доставляющие в СНТ дачников. ГИБДД на место не вызывали, а вот очевидцы события пишут, что водителю просто не повезло — чтобы вытащить его нужна еще одна большая машина.
ЧП произошло в деревне Таборы под Северодвинском
В соцсетях, где появилось фотографии загородившей проезд фуры, сразу появились комментарии, что объехать ее нельзя — со стороны кабины грязь и чача, а с со стороны кузова — большая яма. Очевидцы, которые пошли дальше и обратились к самому водителю, чтобы узнать из первых уст, что случилось, отмечают, что проехать все же можно.
Фура неудачно развернулась еще вчера вечером — помощи водитель ждет до сих пор  — Не фартануло при развороте, но со стороны полуприцепа его спокойно объехать можно, о какой ямище идёт речь, — комментирует Владимир Трофимов.
По словам Александра Макарова, водитель оказался на этой дороге случайно.
— Он свернул не туда — шел с Онеги. Решил развернуться, так как думал, что спереди тупик, а там чача и машина села. Мы помогали ему вчера, копали, дергали, но на газели, а нужна большая машина. Пазики помогать отказываются. Водитель точно трезвый. До сих пор ждет помощи. Легковые машины объехать фуру смогут, — пояснил Александр.
29.ru: последние новости
В Архангельске ребенка сбили на пешеходном переходе В Вельском районе мужчина утонул вместе со своим автомобилем Три человека погибли в ДТП под Шенкурском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение