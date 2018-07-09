«Не фартануло при развороте»: фура перекрыла дорогу под Северодвинском

Небольшое ЧП произошло на дороге в деревне Таборы под Северодвинском. Вчера вечером там не смогла развернуться фура, которая теперь перекрывает дорогу, по которой часто ходят рейсовые автобусы, доставляющие в СНТ дачников. ГИБДД на место не вызывали, а вот очевидцы события пишут, что водителю просто не повезло — чтобы вытащить его нужна еще одна большая машина.

ЧП произошло в деревне Таборы под Северодвинском

В соцсетях, где появилось фотографии загородившей проезд фуры, сразу появились комментарии, что объехать ее нельзя — со стороны кабины грязь и чача, а с со стороны кузова — большая яма. Очевидцы, которые пошли дальше и обратились к самому водителю, чтобы узнать из первых уст, что случилось, отмечают, что проехать все же можно.

Фура неудачно развернулась еще вчера вечером — помощи водитель ждет до сих пор — Не фартануло при развороте, но со стороны полуприцепа его спокойно объехать можно, о какой ямище идёт речь, — комментирует Владимир Трофимов

По словам Александра Макарова, водитель оказался на этой дороге случайно.

— Он свернул не туда — шел с Онеги. Решил развернуться, так как думал, что спереди тупик, а там чача и машина села. Мы помогали ему вчера, копали, дергали, но на газели, а нужна большая машина. Пазики помогать отказываются. Водитель точно трезвый. До сих пор ждет помощи. Легковые машины объехать фуру смогут, — пояснил Александр.