Ещё
Россияне предпочитают седаны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне предпочитают седаны 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает Autostat.ru, по состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось 42,4 миллиона легковых автомобилей. При этом почти половина из них (44,6%) — это авто в кузове «седан».
Таким образом, общее количество таких машин в стране насчитывает около 18,9 миллиона единиц. На втором месте идут авто в кузове «универсал», которых насчитывается 12,7 миллионов штук. Они занимают около 30% российского рынка. И лишь на третьем месте расположилась популярные в Европе «хэтчбеки» — около 20% всех легковых автомобилей в России или 8,4 миллиона единиц.
На долю трех перечисленных типов кузовов приходится около 95% автомобилей в стране, а преобладание кузова «седан» связано с историческими предпочтениями жителей страны, заложенными со времен развития автомобилестроения в СССР.
Интересно, что до сих пор наиболее массовым авто в России являются классические вазовские «семерки» и «шестерки». В общей сложности две модели ВАЗ насчитывают около 3,3 миллионов единиц по всей России.
LiveCars.Ru: последние новости
Ford Focus — лидер вторичного рынка Москвы и Санкт-Петербурга Новый суперкар Bugatti Chiron Divo будет стоить 6 миллионов долларов В России уменьшилась доля продаж элитных авто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение