Россияне предпочитают седаны

Как сообщает Autostat.ru, по состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось 42,4 миллиона легковых автомобилей. При этом почти половина из них (44,6%) — это авто в кузове «седан».

Таким образом, общее количество таких машин в стране насчитывает около 18,9 миллиона единиц. На втором месте идут авто в кузове «универсал», которых насчитывается 12,7 миллионов штук. Они занимают около 30% российского рынка. И лишь на третьем месте расположилась популярные в Европе «хэтчбеки» — около 20% всех легковых автомобилей в России или 8,4 миллиона единиц.

На долю трех перечисленных типов кузовов приходится около 95% автомобилей в стране, а преобладание кузова «седан» связано с историческими предпочтениями жителей страны, заложенными со времен развития автомобилестроения в СССР.