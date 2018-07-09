Россияне предпочитают седаны 

Как сообщает Autostat.ru, по состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось 42,4 миллиона легковых автомобилей. При этом почти половина из них (44,6%) — это авто в кузове «седан».
Таким образом, общее количество таких машин в стране насчитывает около 18,9 миллиона единиц. На втором месте идут авто в кузове «универсал», которых насчитывается 12,7 миллионов штук. Они занимают около 30% российского рынка. И лишь на третьем месте расположилась популярные в Европе «хэтчбеки» — около 20% всех легковых автомобилей в России или 8,4 миллиона единиц.
На долю трех перечисленных типов кузовов приходится около 95% автомобилей в стране, а преобладание кузова «седан» связано с историческими предпочтениями жителей страны, заложенными со времен развития автомобилестроения в СССР.
Интересно, что до сих пор наиболее массовым авто в России являются классические вазовские «семерки» и «шестерки». В общей сложности две модели ВАЗ насчитывают около 3,3 миллионов единиц по всей России.