Женщина на BMW X5 врезалась в трансформаторную будку в Тольятти 

На место происшествия оперативно приехала скорая помощь
Утром в понедельник, 9 июля, в Тольятти произошло ДТП с пострадавшими. На улице 70 лет Октября автомобиль BMW X5 врезался в стену трансформаторной будки. Об этом сообщили очевидцы.
— За рулем автомобиля находилась женщина. По всей видимости, она не справилась с управлением, — рассказали очевидцы.
Автомобиль не получил серьезных повреждений. Однако людям, которые находились в машине, потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работала бригада скорой помощи.