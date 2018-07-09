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Женщина на BMW X5 врезалась в трансформаторную будку в Тольятти
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Женщина на BMW X5 врезалась в трансформаторную будку в Тольятти 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
На место происшествия оперативно приехала скорая помощь
Утром в понедельник, 9 июля, в Тольятти произошло ДТП с пострадавшими. На улице 70 лет Октября автомобиль BMW X5 врезался в стену трансформаторной будки. Об этом сообщили очевидцы.
— За рулем автомобиля находилась женщина. По всей видимости, она не справилась с управлением, — рассказали очевидцы.
Автомобиль не получил серьезных повреждений. Однако людям, которые находились в машине, потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работала бригада скорой помощи.
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