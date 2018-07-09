Женщина на BMW X5 врезалась в трансформаторную будку в Тольятти

На место происшествия оперативно приехала скорая помощь

Утром в понедельник, 9 июля, в Тольятти произошло ДТП с пострадавшими. На улице 70 лет Октября автомобиль BMW X5 врезался в стену трансформаторной будки. Об этом сообщили очевидцы.

— За рулем автомобиля находилась женщина. По всей видимости, она не справилась с управлением, — рассказали очевидцы.

Автомобиль не получил серьезных повреждений. Однако людям, которые находились в машине, потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работала бригада скорой помощи.