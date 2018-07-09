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Жительница Новоторъяльского района поблагодарила полицейских за тактичность, доброжелательность и внимание
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Жительница Новоторъяльского района поблагодарила полицейских за тактичность, доброжелательность и внимание 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В своем письме гражданка благодарит старшего лейтенанта полиции Алексея Качелина — инспектора дорожно-патрульной службы группы ДПС ГИБДД МО МВД России «Советский» за проявленную с его стороны тактичность, доброжелательность и внимание.
Как выяснилось, пенсионерка в ненастную погоду находилась на автодороге. В связи с плохим самочувствием, женщине понадобилась помощь. Она пыталась остановить проезжающие автомашины, подавая знаки руками. Проезжающий мимо полицейский предположил, что гражданке необходима помощь, проявил бдительность и остановился. Женщина объяснила ему ситуацию и попросила о помощи. Тактичный страж порядка вошел в положение пенсионерки и довез ее до места назначения.
Как известно, работа сотрудников Госавтоинспекции всегда на виду, и во многом именно по их действиям в обществе складывается отношение к полиции в целом. Люди ожидают от полицейских не только профессионально грамотных решений, но и рассчитывают на помощь — в любое время и в самых сложных жизненных ситуациях. Честная и качественная работа — гарантия безопасности граждан на дорогах, сохранение их жизни и здоровья.
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