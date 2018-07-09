Жительница Новоторъяльского района поблагодарила полицейских за тактичность, доброжелательность и внимание

В своем письме гражданка благодарит старшего лейтенанта полиции Алексея Качелина — инспектора дорожно-патрульной службы группы ДПС ГИБДД МО МВД России «Советский» за проявленную с его стороны тактичность, доброжелательность и внимание.

Как выяснилось, пенсионерка в ненастную погоду находилась на автодороге. В связи с плохим самочувствием, женщине понадобилась помощь. Она пыталась остановить проезжающие автомашины, подавая знаки руками. Проезжающий мимо полицейский предположил, что гражданке необходима помощь, проявил бдительность и остановился. Женщина объяснила ему ситуацию и попросила о помощи. Тактичный страж порядка вошел в положение пенсионерки и довез ее до места назначения.