Сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем Mercedes

Mercedes протаранил ограждение. Фото: tatarstan24.tv В Казани водитель Mercedes уходил от полицейской погони и врезался в забор. Инцидент произошел вчера рано утром.

Сотрудникам ГИБДД поступила информация, что за рулем машины находится нетрезвый мужчина. Инспекторы попытались остановить его, но он не отреагировал на просьбу. Началась погоня. В какой-то момент водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение. В автомобиле сработали подушки безопасности, никто из четырех пассажиров не пострадал.

При заполнении протокола нарушитель уснул в патрульной машине, сообщает «Татарстан 24».

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