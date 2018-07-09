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Сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем Mercedes
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Сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем Mercedes 

Казанский Портал 4 часа назад
Mercedes протаранил ограждение. Фото: tatarstan24.tv  В Казани водитель Mercedes уходил от полицейской погони и врезался в забор. Инцидент произошел вчера рано утром.
Сотрудникам ГИБДД поступила информация, что за рулем машины находится нетрезвый мужчина. Инспекторы попытались остановить его, но он не отреагировал на просьбу. Началась погоня. В какой-то момент водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение. В автомобиле сработали подушки безопасности, никто из четырех пассажиров не пострадал.
При заполнении протокола нарушитель уснул в патрульной машине, сообщает «Татарстан 24».
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