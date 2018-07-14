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Мексиканские болельщики и их картонный друг попали в ДТП в Петербурге — видео
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Мексиканские болельщики и их картонный друг попали в ДТП в Петербурге — видео 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
В ночь на 13 июля футбольный автобус с надписью «Ingue su Matrushka» попал в ДТП. Происшествие сняли на видео очевидцы.
В результате аварии единственным пострадавшим оказался мотоциклист, который повредил руку и был госпитализирован. Досталось и автобусу — теперь ему нужны запчасти. В обстоятельствах аварии разбирается ГИББД.
Мексиканские болельщики, прибывшие в Россию на автобусе, прославились тем, что возили с собой по стране картонную фигуру своего друга Хавьера, которого на чемпионат не отпустила его девушка.
Ранее Пятый канал сообщал о пропавшем британце в Самаре, которого нашли пьяным в Москве.
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