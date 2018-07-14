Мексиканские болельщики и их картонный друг попали в ДТП в Петербурге — видео

В ночь на 13 июля футбольный автобус с надписью «Ingue su Matrushka» попал в ДТП. Происшествие сняли на видео очевидцы.

В результате аварии единственным пострадавшим оказался мотоциклист, который повредил руку и был госпитализирован. Досталось и автобусу — теперь ему нужны запчасти. В обстоятельствах аварии разбирается ГИББД.

Мексиканские болельщики, прибывшие в Россию на автобусе, прославились тем, что возили с собой по стране картонную фигуру своего друга Хавьера, которого на чемпионат не отпустила его девушка.

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