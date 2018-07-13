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Петербуржец из окна автобуса увидел угон своего автомобиля
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Петербуржец из окна автобуса увидел угон своего автомобиля 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Житель Петербурга, которому 11 июля пришлось отправиться на работу на общественном транспорте, увидел из окна автобуса собственный автомобиль, угнанный неизвестным.
Угнанный ВАЗ-2105 белого цвета ехал прямо за автобусом по Октябрьской набережной. За рулем автомобиля находился некто, владельцу «Жигулей» неизвестный, сообщает «Фонтанка».
Петербуржец оперативно позвонил в полицию, представители которой через 15 минут остановили «Жигули».
За рулем автомобиля оказались подростки 17 и 13 лет — третьекурсник морского технического колледжа и девятиклассник из Ростова-на-Дону, приехавшие в Петербург на каникулы. Подростки проживали неподалеку от потерпевшего.
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