Петербуржец из окна автобуса увидел угон своего автомобиля

Житель Петербурга, которому 11 июля пришлось отправиться на работу на общественном транспорте, увидел из окна автобуса собственный автомобиль, угнанный неизвестным.

Угнанный ВАЗ-2105 белого цвета ехал прямо за автобусом по Октябрьской набережной. За рулем автомобиля находился некто, владельцу «Жигулей» неизвестный, сообщает «Фонтанка»

Петербуржец оперативно позвонил в полицию, представители которой через 15 минут остановили «Жигули».

За рулем автомобиля оказались подростки 17 и 13 лет — третьекурсник морского технического колледжа и девятиклассник из Ростова-на-Дону, приехавшие в Петербург на каникулы. Подростки проживали неподалеку от потерпевшего.