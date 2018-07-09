В автобусах Петербурга будут транслировать футбольную статистику

В петербургских автобусах начнут транслировать информацию о футболе, передают «Невские новости».

Результаты матчей и другие футбольные новости будут появляться на мультимедийных экранах в 270 автобусах. Кроме того, пассажиры узнают интересные факты из истории футбола, проверят свои знания об этом виде спорта, а также увидят главных «звезд» разных клубов и их высказывания.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля, после окончания матча Франция — Бельгия, автобусы в Петербурге будет ходить до 4 часов утра.