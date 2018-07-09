Ещё
В автобусах Петербурга будут транслировать футбольную статистику
Далее:
Читайте также:
Ещё

В автобусах Петербурга будут транслировать футбольную статистику 

АиФ Санкт-Петербург 17 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В петербургских автобусах начнут транслировать информацию о футболе, передают «Невские новости».
Результаты матчей и другие футбольные новости будут появляться на мультимедийных экранах в 270 автобусах. Кроме того, пассажиры узнают интересные факты из истории футбола, проверят свои знания об этом виде спорта, а также увидят главных «звезд» разных клубов и их высказывания.
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля, после окончания матча Франция — Бельгия, автобусы в Петербурге будет ходить до 4 часов утра.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В результате ДТП на проспекте Науки загорелась машина с ребенком в салоне В Петербурге велосипедист сбил 77-летнюю женщину и скрылся с места Иномарка завалилась на бок и перегородила дорогу в Петербург из Кронштадта
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение