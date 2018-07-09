Забывчивый мужчина переполошил пассажиров автобуса в Петербурге

Неизвестный мужчина оставил личные вещи в общественном транспорте. Это стало поводом для беспокойства пассажиров автобуса №27 в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Мужчина вечером 8 июля забыл в автобусе чемодан, который позже обнаружили другие пассажиры. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, осмотрели подозрительный багаж и не нашли в нем ничего опасного. Позже вещи вернули рассеянному владельцу.

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