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Забывчивый мужчина переполошил пассажиров автобуса в Петербурге
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Забывчивый мужчина переполошил пассажиров автобуса в Петербурге 

360tv.ru 4 часа назад
Неизвестный мужчина оставил личные вещи в общественном транспорте. Это стало поводом для беспокойства пассажиров автобуса №27 в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Мужчина вечером 8 июля забыл в автобусе чемодан, который позже обнаружили другие пассажиры. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, осмотрели подозрительный багаж и не нашли в нем ничего опасного. Позже вещи вернули рассеянному владельцу.
В США клиент мебельного магазина случайно выронил пистолет, когда выбирал кровать. Огнестрельное оружие нашел мальчик и решил им воспользоваться.
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