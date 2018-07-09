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За наезд на полицейских автомобилист получил два месяца тюрьмы во Владивостоке
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За наезд на полицейских автомобилист получил два месяца тюрьмы во Владивостоке 

Prim.News 4 часа назад
Мужчина был нетрезв.
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в мае 2018 года. Фигурант, управляя в вечернее время личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законные требования сотрудников ГИБДД о необходимости выйти из транспортного средства и предъявить документы. С целью избежать привлечения к административной ответственности, водитель начал движение на автомобиле.
Совершая маневры, он осуществил наезд на сотрудника ГИБДД. При этом второй сотрудник, пресекая незаконные действия водителя, оказался зажатым между служебным авто и машиной нарушителя, и с целью избежать тяжких травм вынужден был переместиться на автомобиль последнего.
Обвиняемый ускорил движение своего транспортного средства, вследствие чего сотрудник, не удержавшись, упал на проезжую часть. В результате незаконных действий фигуранта стражи порядка получили телесные повреждения.
Впоследствии нарушитель был задержан и привлечен к ответственности за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) в виде лишения права управления транспортным средством.
Признав подсудимого виновным в применении насилия в отношении представителей власти, суд назначил ему за содеянное (с учетом смягчающих обстоятельств по делу) 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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