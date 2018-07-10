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Раритетный лимузин ЗИС-110 продают за 25 миллионов рублей
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Раритетный лимузин ЗИС-110 продают за 25 миллионов рублей 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
В интернет выложено объявление о продаже раритетного автомобиля ЗИС-100, сошедшего с конвейера в далеком 1953 году. В описании говорится о том, что эта машина «пробежала» с момента выпуска всего 1000 километров, а ее разработку лично курировал Иосиф Сталин.
Под капотом ЗИС-100 установлен восьмицилиндровый мотор с отдачей в 140 лошадиных сил. Связку ему составляет 3-ступенчатая механическая трансмиссия. Привод — задний.
Суммарно в период с 1945 по 1961 год таких автомобилей было выпущено 2 тысячи 89 единиц. Продавец просит за одну из таких машин сумму в 25 миллионов рублей.
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