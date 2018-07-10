Раритетный лимузин ЗИС-110 продают за 25 миллионов рублей

В интернет выложено объявление о продаже раритетного автомобиля ЗИС-100, сошедшего с конвейера в далеком 1953 году. В описании говорится о том, что эта машина «пробежала» с момента выпуска всего 1000 километров, а ее разработку лично курировал Иосиф Сталин.

Под капотом ЗИС-100 установлен восьмицилиндровый мотор с отдачей в 140 лошадиных сил. Связку ему составляет 3-ступенчатая механическая трансмиссия. Привод — задний.

Суммарно в период с 1945 по 1961 год таких автомобилей было выпущено 2 тысячи 89 единиц. Продавец просит за одну из таких машин сумму в 25 миллионов рублей.