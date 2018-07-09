Ещё
В Волгограде депутаты хотят ужесточить наказание для частных судоводителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде депутаты хотят ужесточить наказание для частных судоводителей 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутаты волгоградской облдумы направили в Правительство и Верховный Суд РФ законопроект об уголовной ответственности за нарушение правил водителями частных маломерных судов. Регпарламент теперь ждет от ведомств отзывы.
Поводом для разработки законопроекта стали участившиеся жалобы волгоградцев на нарушения на водоемах правил пользования маломерными судами. «Водители моторных лодок, катеров, гидроциклов нередко пренебрегают безопасностью окружающих, создают аварийно-опасные ситуации. По данным официальной статистики, в 2017 году число происшествий с маломерными судами на водных объектах РФ увеличилось на 12%», — отметили в пресс-службе облдумы. Напомним, что 11 июня в Волгограде частный катамаран столкнулся с баржей, в результате чего скончалось 11 человек.
Сейчас предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пользования маломерными судами, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека, при условии, что таким судном управлял водитель, исполнявший свои должностные обязанности. Волгоградские депутаты предлагают установить специальную норму уголовной ответственности за аналогичное правонарушение для судоводителей-«частников».
АиФ Волгоград: последние новости
Стало известно, за что волгоградцы чаще всего получают штрафы от ГИБДД Семья из Свердловска поблагодарила за помощь волгоградских полицейских В Волгограде столкнулись «десятка» и автоцистерна
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение