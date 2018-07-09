В Волгограде депутаты хотят ужесточить наказание для частных судоводителей

Депутаты волгоградской облдумы направили в Правительство и Верховный Суд РФ законопроект об уголовной ответственности за нарушение правил водителями частных маломерных судов. Регпарламент теперь ждет от ведомств отзывы.

Поводом для разработки законопроекта стали участившиеся жалобы волгоградцев на нарушения на водоемах правил пользования маломерными судами. «Водители моторных лодок, катеров, гидроциклов нередко пренебрегают безопасностью окружающих, создают аварийно-опасные ситуации. По данным официальной статистики, в 2017 году число происшествий с маломерными судами на водных объектах РФ увеличилось на 12%», — отметили в пресс-службе облдумы. Напомним, что 11 июня в Волгограде частный катамаран столкнулся с баржей, в результате чего скончалось 11 человек.

Сейчас предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пользования маломерными судами, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть

человека, при условии, что таким судном управлял водитель, исполнявший свои должностные обязанности. Волгоградские депутаты предлагают установить специальную норму уголовной ответственности за аналогичное правонарушение для судоводителей-«частников».