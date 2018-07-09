«Они уродуют город». Челябинцы требуют расформировать ГИБДД

Челябинские урбанисты выступили с требованием расформировать ГИБДД . Полномочия ДПС они предлагают передать полиции, а управление безопасностью на дорогах — транспортным специалистам.

Активистов разозлила ситуация с щитами «для профилактики ДТП». На этих табличках сообщается, сколько аварий произошло на участке дороги за последний месяц.

«Мы выяснили забавный факт: ГИБДД заставило дорожников установить уродские кислотные щиты, но не обновляет информацию по ним! — заявили общественники. — У ГИБДД есть бюджет на пропаганду. Они за наши налоги придумывают, как бы уменьшить количество аварий на дорогах. Но так как юристов не учат транспортному планированию, ничего дельного не получается». Урбанисты уверены, что сегодня улицы Челябинска выглядят «по-уродски» в том числе из-за этих «кислотных табличек с бесполезной информацией».

По мнению общественников, администрация города должна срочно демонтировать щиты.

Более того, они настаивают: необходимо провести муниципальную реформу, «сделать так, чтобы юристы с палками не управляли внешним видом городов и дорожной безопасностью». А пока сотрудники ГИБДД трудятся на своих местах, им советуют почитать книги про физиологические особенности людей в области визуального восприятия.

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