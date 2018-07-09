«КИА» и «МАЗ» не поделили дорогу

Вчера вечером в 20:30 на автотрассе «Муром — Касимов» произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 17 километре — столкнулись автомобиль « КИА » и грузовик «МАЗ». Причём, после столкновения грузовик вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель и пассажиры легковушки в этом ДТП не пострадали, а вот 33-летний мужчина, который находился за рулём грузовика, попал в больницу. Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у него «перелом обеих конечностей». Сейчас он проходит обследование в муромской ЦРБ.