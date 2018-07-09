В Самарской области ограничат движение грузовиков на трассе М-5 «Урал»

Ограничения затронут автомобили с массой свыше 3,5 тонны

Во вторник, 10 июля, в Самарской области вступит в силу ограничение на движение грузовых автомобилей по федеральной трассе М-5. Речь идет об участке от Жигулевска до Зеленовки. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения затронут автомобили с массой свыше 3,5 тонны и габаритами более 3,4 метра в ширину.

— Участок от Сызрани до Жигулевска будут закрывать с 6:30 до 8:30, а также с 15:30 до 18:30. Промежуток дороги от Жигулевска до Зеленовки будет недоступен водителям тяжелых и крупногабаритных авто с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00, — рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».

Меры ограничения ввели из-за многочисленных жалоб местных жителей, которые проживают рядом со строящейся развязкой в Тольятти. Дорогу перекроют до III квартала 2019 года.

Автомобилисты имеют возможность объехать закрытый участок трассы по дороге М-7 «Волга», А-151 Цивильск — Ульяновск, Р-226 Самара — Волгоград и Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.