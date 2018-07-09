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Под Новороссийском грузовик с персиками въехал в столб и упал на бок
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Под Новороссийском грузовик с персиками въехал в столб и упал на бок 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
ДТП случилось на въезде в Натухаевскую 8 июля
Под Новороссийском грузовик с персиками въехал в столб и упал на бок.
Как сообщают очевидцы, авария произошла на въезде в Натухаевскую 8 июля.
Видео с места ДТП свидетели выложили в соцсети.
По их словам, у большегруза отказали тормоза, и он на полной ходу ударился в столб, а после — еще и в забор частного дома и упал на бок  Очевидцы пишут, что водитель, несмотря на сильное столкновение, остался жив. И называют это чудом.
А персики, которые перевозил грузовик, после аварии выгружали лопатой, сообщает «Наша газета Новороссийск».
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