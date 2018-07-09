Под Новороссийском грузовик с персиками въехал в столб и упал на бок

ДТП случилось на въезде в Натухаевскую 8 июля

Под Новороссийском грузовик с персиками въехал в столб и упал на бок.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на въезде в Натухаевскую 8 июля.

Видео с места ДТП свидетели выложили в соцсети.

По их словам, у большегруза отказали тормоза, и он на полной ходу ударился в столб, а после — еще и в забор частного дома и упал на бок Очевидцы пишут, что водитель, несмотря на сильное столкновение, остался жив. И называют это чудом.

А персики, которые перевозил грузовик, после аварии выгружали лопатой, сообщает «Наша газета Новороссийск».