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«Как вы со мной, так и я с вами»: появилось видео нового задержания Мары Багдасарян
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«Как вы со мной, так и я с вами»: появилось видео нового задержания Мары Багдасарян 

360tv.ru 4 часа назад
Сотрудники ГИБДД опубликовали видео задержания москвички Мары Багдасарян. Девушка, которую лишили прав, решила проехаться по улицам Москвы.
Любительницу скорости остановили на 3‐й Магистральной улице 7 июля. Один из стражей правопорядка запечатлел диалог с девушкой.
«Можете сразу направление выписать, потому что вы же не хотите права отдавать законным путем?» — вежливо попросила полицейского Багдасарян. Она удивилась, что сотрудник ГИБДД не узнал ее в лицо.
Москвичка утверждает, что права у нее отобрали неправомерно, поэтому она судится с правоохранительными органами. «Просто меня третий раз уже [задерживают], как вы со мной, так и я с вами», — сказала она.
Сотрудник ГИБДД был удивлен таким поворотом событий и попросил Багдасарян заглушить мотор Mercedes.
Полиция составила очередной административной протокол в отношении Багдасарян по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В результате иномарку отвезли на штрафстоянку.
Мара Багдасарян стала известна в 2016 году. Она в компании молодых людей, среди которых был сын вице-президента нефтяной компании, устроила гонки на внедорожнике с гаишниками. Все происходящее подростки транслировали в социальных сетях. После этого случая Багдасарян лишили водительских прав. На ее счету длинный список судебных разбирательств и приговоров.
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