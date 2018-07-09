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ДТП в Марий Эл: автомобиль слетел в кювет и застрял между деревьями
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ДТП в Марий Эл: автомобиль слетел в кювет и застрял между деревьями 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл на 17 км трассы Помары — Коркатово произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается на сайте ГБУ РМЭ «Марийская аварийно-спасательная служба».
Автомобиль «Лада» слетел в кювет и застрял между деревьями. Очсевидцы происшествия сообщили спасателям, что в салоне автомобиля находятся три человека.
25-летний пассажир с серьезными травмами был госпитализирован.
Напомним, по информации активистов ОНФ, по итогам прошлого года на контроле остается топ-10 убитых дорог, которые, по мнению жителей региона, требуют строчного ремонта. Информация об этом доведена до сведения главы республики Александра Евстифеева.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на Марий Эл на ремонт республиканских дорог тратят 9% от положенных средств. «Что касается республиканских дорог, здесь степень финансирования на протяжении многих лет чуть превышала 9% от норматива, поэтому можно представить, в каком состоянии они находятся», — пояснил собеседник агентства.
Фото: pixabay.com
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