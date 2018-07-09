Ещё
Сын Жигарева подтвердил данные о нападении на отца в Москве — СМИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Жигарева подтвердил данные о нападении на отца в Москве — СМИ 

Федеральное агентство политических новостей 4 часа назад
Согласно словам Кирилла, сейчас парламентарий находится дома. Однако подробностей случившегося сын Жигарева рассказать не смог.
Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что в воскресенье вечером на улице Полины Осипенко неизвестный напал на Сергея Жигарева. Тот находился в автомобиле. Злоумышленник открыл дверь машины и набросился на депутата с кулаками. В результате атаки парламентарий попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибом поясницы.
Жигарев обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку. Преступника пока найти не удалось.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство политических новостей: последние новости
Микроавтобус и грузовик столкнулись в Орле, двое погибших Несколько человек пострадали на МКАД в ДТП с участием автобуса и грузовика Эксперты обследуют машину, на которой передвигались пострадавшие в Эймсбери
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение