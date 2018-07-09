Согласно словам Кирилла, сейчас парламентарий находится дома. Однако подробностей случившегося сын Жигарева рассказать не смог.
Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что в воскресенье вечером на улице Полины Осипенко неизвестный напал на Сергея Жигарева. Тот находился в автомобиле. Злоумышленник открыл дверь машины и набросился на депутата с кулаками. В результате атаки парламентарий попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибом поясницы.
Жигарев обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку. Преступника пока найти не удалось.
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