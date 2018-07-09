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Как взрывается колесо у КамАЗа
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Как взрывается колесо у КамАЗа 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Взрыв колеса у КамАЗа на Проспекте Мира в Москве стал причиной серии микроинфарктов у водителей и сотрудника ДПС.
Инцидент произошел, когда грузовик поворачивал на съезд с моста. Очевидно, колесо было перекачено и во время поворота, когда нагрузка на него выросла, оно не выдержало и взорвалось с оглушительным грохотом. Ошметки шишны шрапнелью выстрелили в проезжавший мимо Nissan, оторвав ему бампер.
Судя по видео, водители и стоявший (к счастью, не на «линии огня») инспектор даже не поняли, что произошло. Произошедшее напоминало небольшой взрыв, а картину дополнило облако пыли. Впрочем, все участники ДТП сразу же остановились, чтобы прояснить ситуацию.
Плюс ситуации в том, что вызывать полицию не пришлось: она сразу же приступила к работе. Однако, в целом, безобидный инцидент мог обернуться куда худшими последствиями, если бы в зоне поражения оказались люди.
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