Как взрывается колесо у КамАЗа

Взрыв колеса у КамАЗа на Проспекте Мира в Москве стал причиной серии микроинфарктов у водителей и сотрудника ДПС

Инцидент произошел, когда грузовик поворачивал на съезд с моста. Очевидно, колесо было перекачено и во время поворота, когда нагрузка на него выросла, оно не выдержало и взорвалось с оглушительным грохотом. Ошметки шишны шрапнелью выстрелили в проезжавший мимо Nissan , оторвав ему бампер.

Судя по видео, водители и стоявший (к счастью, не на «линии огня») инспектор даже не поняли, что произошло. Произошедшее напоминало небольшой взрыв, а картину дополнило облако пыли. Впрочем, все участники ДТП сразу же остановились, чтобы прояснить ситуацию.

Плюс ситуации в том, что вызывать полицию не пришлось: она сразу же приступила к работе. Однако, в целом, безобидный инцидент мог обернуться куда худшими последствиями, если бы в зоне поражения оказались люди.