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Полицейский застрелил пса, не подпускавшего людей к лежащему на улице хозяину. Видео
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Полицейский застрелил пса, не подпускавшего людей к лежащему на улице хозяину. Видео 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Очевидец запечатлела на видео инцидент с участием собаки бойцовой породы и сотрудников правоохранительных органов, произошедший на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.
Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что события развивались следующим образом. Мужчина шел по улице со своим псом породы американский стаффордширский терьер. В какой-то момент он упал на землю и люди, находившиеся поблизости попытались подойти к нему, чтобы узнать, не нуждается ли он в помощи.
Собака, на которой не было намордника, искусала нескольких человек, после чего прохожие вызвали медиков и полицейских.
Прибывшие стражи порядка также не смогли приблизиться к лежавшему хозяину пса, который начал кидаться на патрульный автомобиль.
В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить животное.
Как выяснилось впоследствии, владелец терьера находился в состоянии алкогольного опьянения и просто уснул, сообщает портал Ura.ru.
Все участники событий — в том числе пострадавшие от укусов собаки и ее хозяин, были доставлены в отдел полиции. По факту произошедшего ведется разбирательство.
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