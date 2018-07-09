Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» разведут 9 июля 

Очередная разводка Ладожского моста на федеральной автодороге Р-21 «Кола» состоится 9 июля, в понедельник.
Об этом сообщает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА. Движение по трассе будет перекрыто в течение 45 минут. По данным ФКУ, разводка, которая продлится с 15:00 до 15:45, необходима для прохода вниз по реке яхты „Архангельск“ с максимальным высотным габаритом 20 м.
Осуществлять разводку будут представители подрядной организации ООО „ЕвроТрансСтрой“ по согласованию с ФБУ „Администрация „Волго-Балт“.
Напомним, сейчас мост на 40-м км магистрали находится на обслуживании ООО „ЕвроТрансСтрой“. Длина мостового перехода — 655 м. В обязанности исполнителя входят заботы о работоспособности разводного пролета длиной 55 м, автоматизированной и механической системах разводного пролета, об автоматической системе обеспечения противогололедной обстановки моста.
Ладожский мост разводится дважды в сутки с 10.00 до 10.45 и с 15.00 до 15.45. По понедельникам не производится 1-я разводка, по пятницам — 2-я. О разводке должны быть проинформированы отдельный батальон ДПС №2 ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и области, приемная МО „Кировский район“, автобусный парк Кировска. Разводка не производится при скорости ветра более 15 м в секунду, при отсутствии в пределах видимости заявленного судна и отсутствии заявки в Невско-Ладожском техническом участке, при температуре наружного воздуха более +25°С, при численности состава бригады менее 4 человек.