Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» разведут 9 июля

Очередная разводка Ладожского моста на федеральной автодороге Р-21 «Кола» состоится 9 июля, в понедельник.

Об этом сообщает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА. Движение по трассе будет перекрыто в течение 45 минут. По данным ФКУ, разводка, которая продлится с 15:00 до 15:45, необходима для прохода вниз по реке яхты „Архангельск“ с максимальным высотным габаритом 20 м.

Осуществлять разводку будут представители подрядной организации ООО „ЕвроТрансСтрой“ по согласованию с ФБУ „Администрация „Волго-Балт“.

Напомним, сейчас мост на 40-м км магистрали находится на обслуживании ООО „ЕвроТрансСтрой“. Длина мостового перехода — 655 м. В обязанности исполнителя входят заботы о работоспособности разводного пролета длиной 55 м, автоматизированной и механической системах разводного пролета, об автоматической системе обеспечения противогололедной обстановки моста.