Ещё
На левом берегу временно изменятся маршруты трамваев
Далее:
Читайте также:
Ещё

На левом берегу временно изменятся маршруты трамваев 

АиФ-Новосибирск 11 июля 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
С 0:00 14 июля до 5:30 16 июля в Новосибирске закрывается движение трамвая на конечном остановочном пункте «Юго-Западный жилмассив». Это связано с проведением ООО ПСК «Пикет» ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
В это время исключается заезд трамваев маршрутов № 15, 18 на конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив». Движение будет идти в объезд указанного участка по схеме: от о. п. «Вокзал „Новосибирск-Западный“ по ул. Троллейной, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховской с правым поворотом на ул. Связистов, по ул. Невельского, ул. Широкой до о. п. „Вокзал „Новосибирск-Западный“ далее — по действующим схемам. Трамвайный маршрут № 16 на время ремонта тоже будет закрыт.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Водитель иномарки в Новосибирске не уступил дорогу и перевернулся на крышу В Новосибирске грузовой поезд насмерть переехал двадцатилетнего парня Тойота врезалась в маршрутку в Новосибирске, у водителя поднялось давление
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение