На левом берегу временно изменятся маршруты трамваев

С 0:00 14 июля до 5:30 16 июля в Новосибирске закрывается движение трамвая на конечном остановочном пункте «Юго-Западный жилмассив». Это связано с проведением ООО ПСК «Пикет» ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В это время исключается заезд трамваев маршрутов № 15, 18 на конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив». Движение будет идти в объезд указанного участка по схеме: от о. п. «Вокзал „Новосибирск-Западный“ по ул. Троллейной, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховской с правым поворотом на ул. Связистов, по ул. Невельского, ул. Широкой до о. п. „Вокзал „Новосибирск-Западный“ далее — по действующим схемам. Трамвайный маршрут № 16 на время ремонта тоже будет закрыт.