Ещё
Опубликован рейтинг доступных автомобилей для большой семьи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликован рейтинг доступных автомобилей для большой семьи 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Первое место занял автомобиль Lada Largus, который сявляется самым доступным в этой категории.
Автоэксперты составили рейтинг самых доступных авто для больших семей на рынке России. Отмечается, что главным условием участия в списке является возможность размещения в салоне машины семи посадочных мест. Об этом сообщает издание SpeedMe.
Первое место занял автомобиль Lada Largus, который сявляется самым доступным в этой категории. Модификация модели с 7-местным салоном у дилеров стоит от 591 тысяч рублей.
Второе место в данном списке занимает UAZ Patriot. На борт этого внедорожника можно взять столько людей, сколько разрешает легковая категория «B» — 9 человек, включая водителя.
Тройку лидеров замыкает представитель немецкого автопрома — Volkswagen Caddy. Самый доступный 7-местный автомобиль можно купить за 1,307 млн рублей.
На четвертом месте рейтинга доступных авто для больших семей оказался Citroen Grand C4 Picasso. Цены на автомобиль начинаются от 1,85 млн рублей.
Американская модель Chrysler Pacifica находится на пятой позиции данного списка. Цена у дилеров начинается с отметки в 3,85 млн за автомобиль 2017 модельного года.
ТК «Звезда»: последние новости
Автобус с российскими туристами врезался в трактор в Турции Под Орлом произошло смертельное ДТП с участием граждан Украины Опубликованы кадры наезда на пешеходов в Сочи
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение