Опубликован рейтинг доступных автомобилей для большой семьи

Первое место занял автомобиль Lada Largus , который сявляется самым доступным в этой категории.

Автоэксперты составили рейтинг самых доступных авто для больших семей на рынке России. Отмечается, что главным условием участия в списке является возможность размещения в салоне машины семи посадочных мест. Об этом сообщает издание SpeedMe.

Первое место занял автомобиль Lada Largus, который сявляется самым доступным в этой категории. Модификация модели с 7-местным салоном у дилеров стоит от 591 тысяч рублей.

Второе место в данном списке занимает UAZ Patriot. На борт этого внедорожника можно взять столько людей, сколько разрешает легковая категория «B» — 9 человек, включая водителя.

Тройку лидеров замыкает представитель немецкого автопрома — Volkswagen Caddy . Самый доступный 7-местный автомобиль можно купить за 1,307 млн рублей.

На четвертом месте рейтинга доступных авто для больших семей оказался Citroen Grand C4 Picasso. Цены на автомобиль начинаются от 1,85 млн рублей.