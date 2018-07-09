Опубликован рейтинг доступных автомобилей для большой семьи 

Первое место занял автомобиль Lada Largus, который сявляется самым доступным в этой категории.
Автоэксперты составили рейтинг самых доступных авто для больших семей на рынке России. Отмечается, что главным условием участия в списке является возможность размещения в салоне машины семи посадочных мест. Об этом сообщает издание SpeedMe.
Первое место занял автомобиль Lada Largus, который сявляется самым доступным в этой категории. Модификация модели с 7-местным салоном у дилеров стоит от 591 тысяч рублей.
Второе место в данном списке занимает UAZ Patriot. На борт этого внедорожника можно взять столько людей, сколько разрешает легковая категория «B» — 9 человек, включая водителя.
Тройку лидеров замыкает представитель немецкого автопрома — Volkswagen Caddy. Самый доступный 7-местный автомобиль можно купить за 1,307 млн рублей.
На четвертом месте рейтинга доступных авто для больших семей оказался Citroen Grand C4 Picasso. Цены на автомобиль начинаются от 1,85 млн рублей.
Американская модель Chrysler Pacifica находится на пятой позиции данного списка. Цена у дилеров начинается с отметки в 3,85 млн за автомобиль 2017 модельного года.