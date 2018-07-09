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В Евпатории полицейские вместе с юными инспекторами дорожного движения напомнили водителям о простых истинах на дороге
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В Евпатории полицейские вместе с юными инспекторами дорожного движения напомнили водителям о простых истинах на дороге 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории совместно с ребятами из отряда ЮИД провели акцию «Дорога требует дисциплины». На этот раз инспекторы не проверяли документы у водителей и не выписывали штрафы, а советовали быть взаимовежливыми на дороге.
Водителям напомнили о запрете употреблять алкоголь перед поездкой, о необходимости снизить скорость при приближении к детским учреждениям, не отвлекаться за рулем, следить за техническим состоянием транспортного средства, не препятствовать обгону, иметь в транспорте аптечку и о других важных правилах.
Каждому водителю ребята вручали памятки с полезной информацией. Жители и гости города обещали быть еще внимательнее и не нарушать ПДД. А улыбки на прощание всем подняли настроение.
Защитить на дороге себя и своих близких от беды можем только мы сами!
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