В Евпатории полицейские вместе с юными инспекторами дорожного движения напомнили водителям о простых истинах на дороге

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории совместно с ребятами из отряда ЮИД провели акцию «Дорога требует дисциплины». На этот раз инспекторы не проверяли документы у водителей и не выписывали штрафы, а советовали быть взаимовежливыми на дороге.

Водителям напомнили о запрете употреблять алкоголь перед поездкой, о необходимости снизить скорость при приближении к детским учреждениям, не отвлекаться за рулем, следить за техническим состоянием транспортного средства, не препятствовать обгону, иметь в транспорте аптечку и о других важных правилах.

Каждому водителю ребята вручали памятки с полезной информацией. Жители и гости города обещали быть еще внимательнее и не нарушать ПДД. А улыбки на прощание всем подняли настроение.

Защитить на дороге себя и своих близких от беды можем только мы сами!