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В КБР женщина получила удар ногой в лицо от случайного прохожего
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В КБР женщина получила удар ногой в лицо от случайного прохожего 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ролик, на котором видно, как случайный прохожий бьёт женщину ногой в голову, появился в одном из местных пабликов в Instagram.
Известно, что нападение произошло в Нарткале, в районе поликлиники. На кадрах видно, как женщина поворачивает на аллею, где её настигает грузный мужчина. Он сбивает её с ног сильным ударом в лицо.
Увидев произошедшее, к женщине пытается подбежать другой мужчина, пытаясь оказать ей помощь, но агрессор нападает и на него. Через еще несколько секунд он скрывается с места преступления.
В комментариях местные жители утверждают, что нападавший страдает психическим заболеванием и сейчас уже находится в медучреждении.
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