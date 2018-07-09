В КБР женщина получила удар ногой в лицо от случайного прохожего

Ролик, на котором видно, как случайный прохожий бьёт женщину ногой в голову, появился в одном из местных пабликов в Instagram.

Известно, что нападение произошло в Нарткале, в районе поликлиники. На кадрах видно, как женщина поворачивает на аллею, где её настигает грузный мужчина. Он сбивает её с ног сильным ударом в лицо.

Увидев произошедшее, к женщине пытается подбежать другой мужчина, пытаясь оказать ей помощь, но агрессор нападает и на него. Через еще несколько секунд он скрывается с места преступления.

В комментариях местные жители утверждают, что нападавший страдает психическим заболеванием и сейчас уже находится в медучреждении.