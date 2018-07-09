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За нарушение ПДД водителя автобуса из Оренбурга лишили свободы
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За нарушение ПДД водителя автобуса из Оренбурга лишили свободы 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
Накануне Центральный райсуд Оренбурга рассмотрел уголовное дело в отношении водителя автобуса, который из-за нарушения ПДД причинил тяжкий вред здоровью человека.
Как сообщают в ведомстве, мужчина нарушил правила дорожного движения. При повороте налево на «зеленый» водитель автобуса не уступил дорогу автомобилю, движущемуся навстречу. В результате произошло столкновение, и один из пассажиров автобуса получил сильные телесные повреждения.
Водитель признал свою вину в ДТП и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.
Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с компании «Первый автобусный парк», в которой работал обвиняемый, 150 тыс. рублей.
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