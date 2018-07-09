В Астраханской области на тротуарах появилось социальное граффити с призывом соблюдать ПДД

Госавтоинспекция Ахтубинского района применяет новый метод пропаганды безопасности дорожного движения. На тротуарах, перед пешеходными переходами появились надписи «Соблюдайте ПДД» и «Держи ребенка за руку». Это призывы как для водителей, так и для пешеходов.

Инспекторы ДПС с помощью трафарета и баллончика с белой краской нанесли их на асфальт. У всех участников дорожного движения надписи вызвали приятное удивление.

Цель данного мероприятия — напомнить взрослым о том, что безопасность детей в их руках. Места для социального граффити были выбраны не случайно, а на основе анализа аварийности и загруженности дорог.