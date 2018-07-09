Женщину-пешехода автомобиль сбил под Петрозаводском

ДТП произошло на автодороге Р-21 «Кола» в деревне Вилга. ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля ВАЗ-2105 произошло на автодороге Р-21 «Кола» в деревне Вилга, сообщает «ДТП Петрозаводска». Дорожный инцидент случился в районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома № 48 по Прионежскому шоссе в воскресенье, 8 июля, в 16:45.

Легковой автомобиль двигался в сторону Санкт Петербурга. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП травмирован пешеход, женщина. Госпитализирована.