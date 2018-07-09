Ещё
Мара Багдасарян-Мерсоводова снова рассекает по Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мара Багдасарян-Мерсоводова снова рассекает по Москве 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мара Багдасарян, ужас, летящий на крыльях ночи, автоледи, гонявшая по Москве на запредельной скорости. Стритрейсерша.
Наследница состоятельного человека. Личность опасная — своим пристрастием к этим гонкам по улицам Москвы она несет смерть многим невинным жертвам. Не только другим автомобилистам, но и пешеходам. Но и себе тоже; правда, о Маре в случае чего лично я горевать не буду, ведь она сама — «автор» смертельной опасности. Багдасарян в сети подписывалась именем «Мара Мерсоводова», потому что предпочитает марку «Мерседес». Еще одно прозвище — Мара 049, по номеру ее машины… Проходила по громкому делу о гонках на Генендвагенах, была неоднократно оштрафована, в результате — лишена водительских прав… Помнится, новостники показывали душеспасительные сюжеты о том, как Мара Багдасарян собирается отбывать трудовую повинность, но вроде так и не отбыла: разболелась. И то понятно. Здоровой Мару назвать трудно. Еще, говорят, эпилепсия сразила. То ли настоящая, то ли отмазали с таким диагнозом.
В итоге, прав она лишилась пожизненно.
Но это, конечно, вовсе не повод для таких, как Мара, отказываться от любимых привычек. И вот 7 июля за рулем снова знакомое лицо, обрамленное длинными черными волосами. Час ночи. 3-я Магистральная улица, Мерседес. Ночь, улица, фонарь… то есть — Мара. Штраф 15 тысяч рублей. Машина перемещена на спецстоянку, Мара идет в сад. Или в суд.
Из сухой полицейской сводки: «В отношении 24-летней москвички составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ „Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством“».
Маре 24 года. Сколько на ее счету ДТП? Теперь уже не сосчитать. Она явный адреналиновый наркоман, то есть, получает радость от бешеной скорости и опасности. Дело ее, пусть получает радость от чего угодно. Но — она несет опасность. Просто возмутительно, что остановить ее не удается «мирными путями». Остановите не мирными! Пусть посидит в местах не столь отдаленных. Пусть принудительно будет пролечена.
Неужели богатый папашка вновь отмажет ее? Хотя — в данном случае просто «управление без прав». Штрафом отделается.
И вновь унесется в ночь гонять на запредельной скорости.
Вечерняя Москва: последние новости
Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса Есть движение Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Московской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение