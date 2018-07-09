Мара Багдасарян-Мерсоводова снова рассекает по Москве

Мара Багдасарян , ужас, летящий на крыльях ночи, автоледи, гонявшая по Москве на запредельной скорости. Стритрейсерша.

Наследница состоятельного человека. Личность опасная — своим пристрастием к этим гонкам по улицам Москвы она несет смерть многим невинным жертвам. Не только другим автомобилистам, но и пешеходам. Но и себе тоже; правда, о Маре в случае чего лично я горевать не буду, ведь она сама — «автор» смертельной опасности. Багдасарян в сети подписывалась именем «Мара Мерсоводова», потому что предпочитает марку « Мерседес ». Еще одно прозвище — Мара 049, по номеру ее машины… Проходила по громкому делу о гонках на Генендвагенах, была неоднократно оштрафована, в результате — лишена водительских прав… Помнится, новостники показывали душеспасительные сюжеты о том, как Мара Багдасарян собирается отбывать трудовую повинность, но вроде так и не отбыла: разболелась. И то понятно. Здоровой Мару назвать трудно. Еще, говорят, эпилепсия сразила. То ли настоящая, то ли отмазали с таким диагнозом.

В итоге, прав она лишилась пожизненно.

Но это, конечно, вовсе не повод для таких, как Мара, отказываться от любимых привычек. И вот 7 июля за рулем снова знакомое лицо, обрамленное длинными черными волосами. Час ночи. 3-я Магистральная улица, Мерседес. Ночь, улица, фонарь… то есть — Мара. Штраф 15 тысяч рублей. Машина перемещена на спецстоянку, Мара идет в сад. Или в суд.

Из сухой полицейской сводки: «В отношении 24-летней москвички составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ „Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством“».

Маре 24 года. Сколько на ее счету ДТП? Теперь уже не сосчитать. Она явный адреналиновый наркоман, то есть, получает радость от бешеной скорости и опасности. Дело ее, пусть получает радость от чего угодно. Но — она несет опасность. Просто возмутительно, что остановить ее не удается «мирными путями». Остановите не мирными! Пусть посидит в местах не столь отдаленных. Пусть принудительно будет пролечена.

Неужели богатый папашка вновь отмажет ее? Хотя — в данном случае просто «управление без прав». Штрафом отделается.

И вновь унесется в ночь гонять на запредельной скорости.