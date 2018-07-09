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Иномарка сгорела на плотине в районе Петербурга
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Иномарка сгорела на плотине в районе Петербурга 

360tv.ru 3 часа назад
Автомобиль марки Volkswagen Touareg загорелся на дамбе в Кронштадтском районе Санкт‐Петербурга. Об этом сообщили «Невские Новости».
Пожарно-спасательные службы прибыли на место, когда машина почти выгорела дотла. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.
Позже под постом свой комментарий оставил предполагаемый владелец автомобиля. Он рассказал, что никто не пострадал и тушить пламя ему помогали неравнодушные люди. Предполагается, что возгорание произошло из-за сбоя топливной системы.
Автобус с пассажирами задымился в Санкт-Петербурге. Дым полностью покрыл транспортное средство на проспекте Большевиков дом 11 в Санкт‐Петербурге.
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