Иномарка сгорела на плотине в районе Петербурга

Автомобиль марки Volkswagen Touareg загорелся на дамбе в Кронштадтском районе Санкт‐Петербурга. Об этом сообщили «Невские Новости».

Пожарно-спасательные службы прибыли на место, когда машина почти выгорела дотла. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.

Позже под постом свой комментарий оставил предполагаемый владелец автомобиля. Он рассказал, что никто не пострадал и тушить пламя ему помогали неравнодушные люди. Предполагается, что возгорание произошло из-за сбоя топливной системы.

Автобус с пассажирами задымился в Санкт-Петербурге. Дым полностью покрыл транспортное средство на проспекте Большевиков дом 11 в Санкт‐Петербурге.