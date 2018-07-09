Движение ограничат через железнодорожный переезд в Петрозаводске

Переезд на станции Онежский закроют 13 июля.

13 июля с 08:30 до 17:30 будет закрыто движения транспорта через железнодорожный переезд 393 км на станции Онежский. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отмечается, что закрытие проезда в районе дороги Вознесенское шоссе — улица Птицефабрика связано с ремонтными работами.

— В экстренных случаях для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны будет организован проезд через железнодорожный переезд по временному настилу,

— добавили железнодорожники, которые попросили водителей быть внимательными при выборе маршрута.