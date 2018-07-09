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В Мурманской области нетрезвый водитель притворился пешеходом
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В Мурманской области нетрезвый водитель притворился пешеходом 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Минувшей ночью, 9 июля, в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что от бара в Апатитах отъехал внедорожник вод управлением нетрезвого водителя. На перехват отправились сотрудники Росгвардии и остановили пьяного мужчину.
Водитель остановил машину, вышел, попытался скрыться, однако оперативно был задержан. Когда мужчина понял, что убежать у него не выйдет, он притворился пешеходом.
"Это не моя машина! Я шел пешком!" — отпирался задержанный водитель, игнорируя сообщения полицейских о наличии свидетелей, а также о видеофиксации нарушения.
Местные СМИ сообщают, что после задержания нетрезвого мужчину отвезли в больницу, где медики подтвердили состояние алкогольного опьянения. Теперь водителю грозит крупный штраф и лишение автомобильных прав.
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