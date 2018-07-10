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Подросток «разнял» драку в Воронеже, сбив ее участников на машине. Видео
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Подросток «разнял» драку в Воронеже, сбив ее участников на машине. Видео 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевший умышленный наезд на группу людей, произошедший в воскресенье, 8 июля, неподалеку от пересечения улиц Пешестрелецкой и Дорожной в Воронеже.
По данным СМИ, между двумя группами людей, отдыхавших в кафе, возник конфликт. Оппоненты покинули заведение, чтобы выяснить отношения.
В какой-то момент 17-летний молодой человек решил помочь своим спутникам. Он прыгнул в автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий его родственнику, завел машину без ключа, соединив провода, после чего на большой скорости сбил «обидчиков», буквально снеся трех человек, оказавшихся у него на пути.
От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте до прибытия врачей. Его 26-летний товарищ находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Еще один пострадавший — 19-летний молодой человек, получил перелом плеча. Он утверждает, что является случайной жертвой обстоятельств, так как не имел никакого отношения к происходящему и оказался на пути машины просто выйдя из кафе на свежий воздух.
Подозреваемый задержан. Как говорится в сообщении СУ СК РФ по Воронежской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
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