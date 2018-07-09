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В Воронеже подросток въехал в толпу мужчин, один из них погиб
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В Воронеже подросток въехал в толпу мужчин, один из них погиб 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Воронеже задержали 17-летнего местного жителя, который въехал в толпу мужчин, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 9 июля.
Трагедия произошла ночью 8 июля на улице Пеше-Стрелецкой. Подросток вместе с приятелями сидел в кафе, когда между ними и другими постояльцами завязалась драка. Когда дерущиеся вышли на улицу, подросток сел в машину родственника и на скорости въехал в толпу мужчин. В результате, три человека попали в больницу, один из которых погиб.
Подростка задержали. Правоохранительные органы продолжают вести расследование трагедии.
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